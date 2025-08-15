Lek in ammoniak-tank bij zuivelproducent in Marum

Marum – Vrijdagochtend is bij een zuivelproducent aan de Noorderringweg in het Groningse Marum een lek ontstaan in een ammoniak-tank.

Niemand raakte gewond bij het incident. De fabriek werd ontruimd en medewerkers stonden buiten af te wachten.

Omstreeks 09:10 uur werd de brandweer gealarmeerd. Eén monteur kwam om het lek te dichten.

Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat het gebied bovenwinds werd ontruimd. Dit is de richting waarin de wind de vrijgekomen stof verspreidt.

Ammoniak kan in hoge concentraties zorgen voor een scherpe en prikkelende geur. Hoelang dit gaat duren is niet bekend.

