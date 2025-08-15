Man(50) aangehouden na steekincident Groningen (update)

Groningen – Bij een steekincident aan de Vrydemalaan in Groningen raakte gisteravond één persoon gewond. Ter plaatse kon de politie direct één persoon aanhouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het incident.

De politie ontving rond 21:30 uur melding van een conflict nabij de Vrydemalaan in Groningen. Daarbij zou ook zijn gestoken. Een 27-jarige man uit Hoogezand raakte hierbij gewond. Hij is voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis.

Aanhouding en onderzoek

De politie heeft ter plaatse direct een 50-jarige man uit Groningen aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Hij zit vast en zal worden verhoord. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het incident. Ter plaatse is gesproken met getuigen.

Getuigen en camerabeelden

Heeft u informatie over het incident? Of heeft u beelden van de gebeurtenissen rondom het tijdstip van het incident. En heeft u nog niet gesproken met de politie? Dan komt de politie graag met u in contact. Laat uw informatie achter via onderstaand tipformulier of neem contact op via 0900-8844. Meld u liever anoniem? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem op meldmisdaadanoniem.nl of 0800-7000.

Foto's

Deel dit artikel