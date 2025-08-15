Regio – In de nacht van vrijdag op zaterdag (vannacht) gaat het natuurbrandrisicoprofiel in Groningen naar fase 2. Dat betekent dat het risico op een natuurbrand hoger is.

In de nacht van vrijdag 15 augustus op zaterdag 16 augustus 2025 (00:00 uur) verhoogt Veiligheidsregio Groningen het natuurbrandrisicoprofiel van fase 1 naar fase 2. Dat betekent dat het risico dat een natuurbrand ontstaat hoger is dan eerst. De brandweer is daarom extra oplettend. Maar we vragen jou ook om scherp te zijn op het voorkomen en melden van een natuurbrand. Zie ook VR Groningen.

