Bestuurder (29) raakt rijbewijs kwijt na 59 km/u te hard in Beerta

Oldambt – Het Grensoverschrijdend Politieteam (GPT) van de Koninklijke Marechaussee heeft het rijbewijs ingenomen van een 29-jarige man uit de gemeente Oldambt. De bestuurder reed met 119 km/u over de Hoofdstraat in Beerta, waar slechts 60 km/u is toegestaan.

Omdat hij bijna 60 km/u te hard reed, is de man aangemeld bij het CBR voor een Lichte Educatieve Maatregel Gedrag en Verkeer (LEMG). Het GPT, een samenwerking tussen Nederlandse en Duitse politiediensten, patrouilleert in de grensregio om gevaarlijk rijgedrag aan te pakken.