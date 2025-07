OM: nieuw bewijs in kunstroof; onderzoek naar rol verdachten afgerond (update)

Assen – Het onderzoek naar de rol van de verdachten bij de kunstroof uit het Drents Museum is afgerond.

Het eind procesverbaal is afgeleverd bij het OM. Hoewel dit onderzoek gereed is, blijven de oren en ogen van de politie geopend als het gaat om aanknopingspunten over de vindplaats van de buit. Ook het JIT blijft in stand. De officier acht het voortduren van de voorlopige hechtenis voor de drie verdachten noodzakelijk.

Naast een overvloed aan bewijs voor de feiten waarvan zij verdacht worden, is er volgens de officier nieuw bewijs bijgekomen. Op een breekijzer dat na het delict is gevonden in de expositieruimte van het Drents Museum is DNA materiaal gevonden van de 20-jarige verdachte. Daarnaast zijn tapgesprekken en andere opgenomen gesprekken tijdens het undercovertraject uitgewerkt. Er zijn onder meer uitlatingen gehoord van de 20-jarige verdachte dat zij het delict als team hebben gepleegd, en dat de buit er nog is.

Tot slot heeft het NFI geconcludeerd dat in de sporttas die in een container in de Pelikaanstraat is gevonden, microsporen zijn gevonden die visueel lijken op goud en dat deze deeltjes voornamelijk goud bevatten. Deze bevinding is een bevestiging voor het scenario dat de op 21 januari gekochte sporttas is gebruikt tijdens het delict en dat de gestolen kunstschatten tijdelijk in die sporttas zijn vervoerd. Eerder was al bekend dat deze sporttas kort na het delict achter is gelaten in de container, met daarbij kleding met DNA materiaal van onder andere de twee andere verdachten, en met glassporen die met een extreme mate van waarschijnlijkheid afkomstig zijn van de toegangsdeur en de vitrines uit het museum.

De komende weken gaat het OM het eindproces-verbaal beoordelen. Het is de verwachting dat het OM begin september een definitieve tenlastelegging uit zal kunnen brengen. Dan zal ook een vervolgingsbeslissing volgen in de zaken van de vier eerder aangehouden medeverdachten.

De volgende zitting op 16 oktober is aangemerkt als regiezitting. De drie verdachten blijven in voorlopige hechtenis.

