Groningen – Op de kruising Grote Leliestraat/ Kleine Leliestraat/ Nieuwe kijk in ‘T Jatstraat heeft woensdagmiddag een aanrijding plaatsgevonden tussen een auto en een scooter.

Hierbij is de scooter bestuurder gewond geraakt. Het slachtoffer werd behandeld in de ambulance en ging mee naar het ziekenhuis. Het kruispunt was tijdelijk gestremd wat zorgde voor hinder.

Foto's