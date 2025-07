Hoornseplas voorlopig weer vrij van zwemmersjeuk

Groningen – Voor de Hoornseplas geldt sinds deze dinsdag geen negatief zwemadvies meer. Dat betekent dat de kans op zwemmersjeuk is verdwenen. Meldt Oogtv.

De provincie en Meerschap Paterswolde gaven halverwege juni een negatief zwemadvies af voor de Hoornseplas, omdat er larven in het water zaten die de huid binnendringen en daar afsterven. Deze larven zijn afkomstig van slakjes in het zwemwater. Naast jeuk en huiduitslag kunnen sommige mensen er ook hoofdpijn of koorts van krijgen.

Het probleem met de zwemmersjeuk speelt al sinds 2010. De afgelopen jaren werd de zwemplek al meermaals ontraden aan badgasten vanwege de aanwezigheid van de larven. Het Meerschap Paterswolde, het waterschap en de provincie hebben de afgelopen jaren meerdere oplossingen gezocht en uitgeprobeerd tegen zwemmersjeuk bij de Hoornseplas, maar vooralsnog zonder volledig resultaat

Nog wel oppassen bij De Leite

Aan de andere kant van het water, langs het Paterswoldemeer bij De Leite (Haren) geldt nog wel een negatief zwemadvies. Dit advies werd begin juni al afgegeven vanwege blauwalg in het water.

Er is opnieuw een waarschuwing afgegeven voor het strand De Lijte aan de Meerweg in Haren. Bij de zwemplek aan het Paterswoldsemeer zit blauwalg in het water. Bij dit fenomeen kunnen bacteriën giftige stoffen produceren die gevaarlijk zijn voor mensen en dieren. Zwemmers kunnen last krijgen van huidirritatie en mochten ze het water binnenkrijgen, dan kunnen er maag- en darmklachten ontstaan.

De overige zwemlocaties in onze gemeente zijn de hele zomer veilig gebleven voor zwemmers.

Foto's