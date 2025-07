Niekerk (Het Hogeland) – Woensdagochtend zijn op de Hoofdstraat in Niekerk twee auto’s met elkaar in botsing gekomen. Of er iemand gewond is geraakt, is onduidelijk.

Het ongeluk vond plaats in een bocht, op het moment dat de voertuigen elkaar passeerden. Bij één van de auto’s brak een voorwiel af als gevolg van de aanrijding. De exacte toedracht bekijkt de politie.

Foto's