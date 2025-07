Scooterrijder gewond bij aanrijding met auto in Groningen

Groningen – Op de kruising van de S.S. Roosensteinlaan met de Vrydemalaan in Groningen heeft zaterdagmiddag een aanrijding plaatsgevonden tussen een auto en een scooter.

De schade aan de voertuigen is aanzienlijk. Eén persoon, vermoedelijk de bestuurder van de scooter, wordt ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel. Over de ernst van het letsel is nog niets bekend.

Het verkeer ondervindt enige hinder door het incident. De politie doet onderzoek naar de toedracht van de aanrijding.

