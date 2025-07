Blijham – Zaterdag rond 11.00 uur is de brandweer opgeroepen voor een buitenbrand aan de Kentersweg in Blijham. Het ging om broei in een bult bij afvalverwerker Van der Wal.

De brandweer van Oude Pekela kwam met een blusvoertuig ter plaatse om de situatie onder controle te krijgen. Door de interne warmteontwikkeling (broei) kon rookontwikkeling ontstaan, wat aanleiding gaf tot de melding.

Foto's