Groningen – Bij parkeergarage Q-Park Rademarkt in Groningen is zaterdag een stroomstoring opgetreden. Hierdoor is het momenteel volledig donker in de garage.

Hoewel automobilisten het terrein nog wel kunnen verlaten, is inrijden tijdelijk niet mogelijk. Een monteur is onderweg om de storing te verhelpen.

Het is nog niet bekend hoelang de storing gaat duren. Bezoekers wordt geadviseerd uit te wijken naar andere parkeergelegenheden in de omgeving.

Foto's