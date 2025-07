`Op een vuurwapen lijkend voorwerp` in beslag genomen, geen gevaar voor de omgeving geweest

Groningen- In het UMCG aan het Hanzeplein heeft maandagmiddag wat voorgevallen. Meerdere politie wagens kwamen ter plaatse. De agenten droegen zware vesten. Ook een hondengeleider was ter plaatse .

Update: Politie kreeg een melding dat een persoon werd aangetroffen met een `op een vuurwapen lijkend voorwerp`. Meerdere eenheden zijn ter plaatse gegaan met zware vesten wat standaard is bij zulke meldingen voor veiligheid.

Het voorwerp is aangetroffen en word nu onderzocht of het daadwerkelijk om een vuurwapen gaat. De politie benadrukt dat er geen gevaar was voor anderen. Alles is inmiddels weer weg.

Foto's