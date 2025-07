Groningen – Op de kruising Vierverlatenweg / Hoendiep heeft maandagmiddag een zware aanrijding met een fietser en een auto plaatsgevonden.

Een fietser is door een auto geraakt bij een fiets oversteek. Twee ambulances zijn ter plaatse. De hulpverlening is opgestart. De weg was tijdens het onderzoek dicht.

Foto's