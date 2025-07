Wasdroger in brand Delfzijl & Gaslek Woldendorp

Delfzijl – Aan de Koningin Julianalaan in Delfzijl kwam maandagmiddag een melding van een woningbrand(foto), de brandweer ging ter plaatse met een tankautospuit en een hoogwerker.

De brand was ontstaan door een droger, deze lag buiten voor het huis. Bij de brand was rookontwikkeling.

Gaslek Woldendorp

Maandagmiddag is de brandweer gealarmeerd voor een gaslek aan de Zwaagweg in Woldendorp. Ter plaatse bleek sprake te zijn van een behoorlijke uitstroom van gas. Ze hebben direct metingen uitgevoerd en konden gelukkig melden dat er geen gevaar is geweest voor de omgeving.

Netbeheerder Enexis was ter plaatse en ging het lek veilig dichten. De eigen tankautospuit is momenteel voor onderhoud en daarom rijden ze tijdelijk met een ander voertuig.

Foto's