Haren – Op de A28 ri Assen t.h.v. de N34 aansluiting is een fors ongeval geweest.

Een vrachtwagen rakte het viaduct. Er ontstond een flinke file, de toedracht is onduidelijk. Houdt rekening met vertraging. Er ligt in de richting Groningen ook puin op de weg, verkeer ging daar eerst via de vluchtstrook maar is nu volledig afgesloten. Hoelang dit duurt is onbekend.

Ri Groningen is weer open, ri Assen tot 18:00 uur dicht.

