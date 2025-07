Winschoten – Op de Molenweg in Winschoten is dinsdagavond rond 23:20 uur een auto(sportwagen) naast de weg terechtgekomen in een droge sloot.

Bij de bestuurder is een blaastest afgenomen, deze was positief meldt de politie aan 112Groningen. De bestuurder is meegenomen naar het bureau voor een ademanalyse. Daaruit bleek er sprake te zijn van rijden onder invloed van alcohol. Er zal een proces-verbaal worden opgemaakt.

