Stadskanaal – Er zijn wederom zogenoemde Irish Travelers aanwezig in het gebied!

Deze, vaak Engelstalige, klusjes mensen bieden hun diensten aan middels een babbeltruc of middels briefjes in de brievenbus. Nadat ze de dienst hebben afgerond dienen ze een veel hogere rekening in dan in de eerste instantie is afgesproken.

Ga NIET met deze mensen in zee! Bij het zien van deze mensen bel de politie.

