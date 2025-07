Advies: Houdt je aan de 50 km advies snelheid in de `Mario Kart` bocht

Gronungen – In de verbindingsbocht tussen de Ring Zuid en West in Groningen, in de volksmond inmiddels bekend als de ‘Mariokartbocht’, ging het zondagavond opnieuw mis. Rond 20.00 uur verloor een automobilist, die vanaf het Julianaplein richting Vinkhuizen reed, de controle over het stuur en botste tegen de muur, meldt RTV Noord maandag.

, zeker omdat eind april nog een deel van het asfalt in die bocht is vervangen om het aantal ongelukken terug te dringen. Toch is dit incident niet het eerste sinds de nieuwe asfaltlaag is aangebracht. Hoe kan dat?

Volgens Bert Kramer van Aannemerscombinatie Herepoort, verantwoordelijk voor de aanleg van de weg, ligt het vermoedelijk aan de snelheid. “Ik denk dat die ongelukken ontstaan doordat men zich niet altijd aan de toegestane snelheid houdt,” zegt Kramer. “Als je daar vijftig kilometer per uur rijdt, zoals aangegeven, denk ik niet dat je uit de bocht vliegt.”

Het gaat vaak mis

