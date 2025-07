Automatische brandmelding bij zorginstelling Akkerheem in Bellingwolde

Bellingwolde – De brandweer is maandagavond kort voor 18:00 uitgerukt voor een automatische brandmelding bij zorginstelling Akkerheem aan het Dorpsplein in Bellingwolde.

De melding kwam binnen als een zogenoemde OMS (automatisch brandmeldsysteem). De brandweer was snel ter plaatse, maar kon na een korte inspectie al binnen tien minuten retour naar de kazerne.

Het is niet bekend wat precies de melding heeft veroorzaakt. Voor zover bekend was er geen sprake van brand of gevaarlijke situatie.

Foto's