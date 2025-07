Brandweer bevrijdt een schaap uit hek in Farmsum

Farmsum – De brandweer moest maandag in actie komen om een schaap te bevrijden dat vastzat op de dijk bij de pier van Oterdum in Farmsum. Het dier had zijn kop tussen de spijlen van een hek gestoken en kon niet meer loskomen.

Een oplettende automobilist merkte het vastzittende schaap op en schakelde de dierenambulance in, die vervolgens de hulp van de brandweer inschakelde meldt RTV Noord.

Foto's