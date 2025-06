Ongeval tussen auto en fietser in Grootegast

Grootegast – Hulpdiensten zijn zondagmiddag uitgerukt naar de Hoofdstraat in Grootegast, waar een ongeval heeft plaatsgevonden tussen een auto en een fietser.

De fietser raakte bij de aanrijding gewond en wordt op dit moment in een ambulance behandeld. De ernst van het letsel is nog niet bekend. Uit voorzorg werd ook een traumahelikopter opgeroepen, maar deze is onderweg geannuleerd nadat bleek dat de situatie niet levensbedreigend was.

De politie heeft de omgeving van het ongeval tijdelijk afgezet om hulpverleners de ruimte te geven en om onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeluk. Het slachtoffer gaat mee naar het ziekenhuis.

