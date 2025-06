Motorjacht komt stil te liggen op Lauwersmeer na overvaren boei

Lauwersmeer – Zondagmiddag werden de vrijwilligers van KNRM station Lauwersoog gealarmeerd voor een prio 2 melding op het Lauwersmeer.

Een motorjacht van 12 meter met twee mensen aan boord had op het Lauwersmeer ter hoogte van het Stropersgat een Marrekrite boei overvaren. Hierbij was de ketting van de boei in de schroef van het jacht gekomen en viel de boot stil.

De bemanning van KNRM station Lauwersoog voeren met reddingboot Springbok die kant op. Ter plaatse aangekomen zijn twee opstappers overgezet om de situatie te bekijken. Daarna is een opstapper het water in gegaan en hij wist de ketting van de schroef te halen.

Het motorjacht kon daarna zelfstandig zijn weg vervolgen en de bemanning keerde retour station.

