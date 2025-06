Groningen – Op zondagmiddag heeft zich een fors verkeersongeval voorgedaan op de N370 ter hoogte van de wijk De Hoogte in Groningen. De ringweg is als gevolg van het incident volledig afgesloten voor het verkeer.

Meerdere hulpdiensten, waaronder politie en ambulance zijn met spoed ter plaatse gekomen. Over de toedracht van het ongeval is nog niets bekend. Ook is op dit moment niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen.

Foto's