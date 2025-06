Ondanks NAVO-top gaat het gewone politiewerk gewoon door woensdag

Groningen – De grootste veiligheidsoperatie in de geschiedenis van de Nationale Politie is gisteren van start gegaan: De NAVO-top! Ook een groot aantal politiemedewerkers uit Noord-Nederland werkt deze dagen in de Randstad. Tegelijkertijd zorgen ze ervoor dat het politiewerk in onze eenheid doorgaat. Agenten draaien noodhulp, incidenten worden afgehandeld, de heterdaadopsporing gaat door en politiebureaus zijn open.

Ook agent Martin van Team Arrestantentaken werkt deze week in Groningen. ‘Enerzijds vind ik het jammer: het is altijd leuk om zo’n groot evenement van dichtbij mee te maken. Maar in de vijftien jaar hiervoor heb ik – destijds als politievrijwilliger – ook al veel gezien. Natuurlijk niet op deze schaal. Maar nu denk ik vooral: dit is mooi voor de jonge collega’s in ons team en je leert er veel van.’

Voor Martin en de collega’s die werken bij de cellencomplexen en rechtbanken in Groningen, Leeuwarden en Assen kan het deze dagen drukker worden: ‘Werken tijdens de NAVO-top is ook voor ons één van de krenten in de pap. Onder druk werken, dat vindt iedereen hier fijn. Al die verschillende casussen – een diefstal, een fraudezaak, een drugszaak. Al die verschillende mensen met elk hun eigen verhaal. Ik ben altijd benieuwd: wat zit er achter deze mens? Niemand zit voor z’n lol in de cel. Het is ook onze taak om arrestanten zo rustig en goed mogelijk in het verhoor te krijgen’.

‘Met de collega’s die naar Den Haag gaan, hebben we afgesproken dat ze ons op de hoogte houden. Stuur wat foto’s, laat eens weten hoe het daar allemaal gaat. We leven met hen mee. En voor ons geldt: misschien wordt het wat drukker dan normaal, maar we doen ons werk. Dan maar een stapje harder: geen probleem.’

Foto's