Waar je op moet letten bij het afsluiten van een vrachtwagen verzekering

Groningen – Een vrachtwagen kopen is geen kleine stap. Dus of je er nu net eentje hebt aangeschaft of al een tijdje onderweg bent, je weet: er komt meer bij kijken dan alleen rijden. Denk aan onderhoud, papierwerk, planning en ja, ook aan je verzekering.

Die moet echt goed geregeld zijn, want als er iets gebeurt, wil je niet voor verrassingen komen te staan. Dit geldt niet alleen voor wanneer je een vrachtwagen hebt, maar ook in het geval je één of meerdere bedrijfsbusjes hebt rijden. Je bestelauto verzekeren zorgt er namelijk voor dat je voldoende gedekt bent bij schade of andere problemen.

Waarom een vrachtwagenverzekering net even anders is

Een vrachtwagenverzekering is niet te vergelijken met een simpele autoverzekering. Je bent vaak veel onderweg, rijdt grotere afstanden en hebt vaak te maken met zwaardere of kostbare lading. Dat betekent ook dat de risico’s groter zijn. Een aanrijding of schade is niet alleen vervelend, maar ook vaak flink duur. De minimale dekking, WA, is verplicht, maar biedt weinig bescherming voor je eigen voertuig. Veel ondernemers kiezen daarom voor beperkt of volledig casco. Daarmee ben je ook verzekerd bij schade door bijvoorbeeld diefstal, storm of een botsing, zelfs als je die zelf hebt veroorzaakt. Het kost wat meer, maar het kan je een hoop gedoe besparen als het misgaat.

Bezorg je ook pakketten? Dan is je koeriersauto net zo belangrijk

Misschien rijd je niet alleen in een grote vrachtwagen, maar heb je ook een kleinere auto voor koerierswerk. Denk aan een busje waarmee je pakketten bezorgt of snel ritjes maakt binnen de stad. In dat geval is een goede zakelijke autoverzekering die de kosten dekt, enorm belangrijk. Dit soort voertuigen zijn vaak de hele dag op pad, in druk verkeer, op krappe plekken, en met veel stops. Dan ligt schade al snel op de loer. Een standaard verzekering voor privégebruik is in zo’n geval gewoon niet genoeg. Een zakelijke verzekering die past bij het intensieve gebruik geeft je een stuk meer zekerheid.

Schade ontstaat niet alleen tijdens het rijden

Een ongeluk hoeft niet eens op de weg te gebeuren. Tijdens het laden of lossen kan er van alles misgaan. Laat je per ongeluk een pallet vallen tegen iemand anders z’n wagen, dan wil je wel dat die schade ergens verzekerd is. Ook als je regelmatig werkt met aanhangers of opleggers, is het goed om te weten of die automatisch zijn meeverzekerd. Vervoer je spullen voor anderen? Dan krijg je al snel te maken met vervoerdersaansprakelijkheid. Als er iets misgaat met de lading en jij bent verantwoordelijk, dan kan dat aardig in de kosten lopen. Met de juiste dekking vang je dat netjes op.

Wat als je een conflict krijgt?

Het klinkt misschien wat zwaar, maar vroeg of laat krijg je te maken met een schadegeval waarbij niet alles vlekkeloos verloopt. De tegenpartij geeft jou de schuld of de verzekeraar van de ander werkt niet echt mee. Dan is het fijn als je een rechtsbijstandverzekering hebt. Daarmee krijg je hulp om de schade toch vergoed te krijgen, zonder dat je zelf aan het touwtje hoeft te trekken.

Vergeet jezelf of je chauffeur niet

Bij een ongeluk draait het niet alleen om blikschade. Als jij of je chauffeur letsel oploopt, wil je dat ook dat goed geregeld is. De gewone WA-verzekering vergoedt dat niet. Met een schadeverzekering voor inzittenden worden medische kosten en persoonlijke schade wel gedekt. Bij ernstig letsel of overlijden is er een aparte ongevallenverzekering die een vast bedrag uitkeert. Werk je met personeel? Kijk dan ook naar een verzekering voor werkgeversaansprakelijkheid in het verkeer. Zo voorkom je dat jij als werkgever straks zelf opdraait voor de kosten.

Wat bepaalt eigenlijk de premie?

De premie hangt af van best veel dingen. Denk aan het gewicht van je vrachtwagen, de waarde, hoeveel je ermee rijdt en of je dat vooral binnen Nederland of ook daarbuiten doet. Ook het aantal schadevrije jaren telt mee. Het soort werk: vervoer je betonblokken of broodjes? Dat maakt nogal verschil. Het loont dus om echt even goed te kijken wat er bij jou past. Niet alleen naar de prijs, maar vooral naar wat er wel en niet onder valt. Lees even goed de voorwaarden door, want je wilt niet achteraf horen dat iets “net buiten de dekking” viel.

Regel het goed, dan rij je met een gerust hart

Verzekeringen zijn misschien niet het spannendste onderwerp, maar ze maken wel het verschil als er iets misgaat. In jouw werk draait het om betrouwbaarheid. Je klanten rekenen op je. Je wilt niet stil komen te staan omdat er iets niet geregeld was. Dus kijk even goed naar je situatie, laat je eventueel adviseren, en zorg dat je vrachtwagen – en als je die hebt, ook je koeriersauto – goed verzekerd zijn. Dan kun je je focussen op wat je het liefst doet: gewoon lekker rijden

