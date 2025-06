Oefening Grootschalige Ontsmettings Eenheid (GOE)

Warffum – Dinsdagavond is een CBRN oefening gehouden bij zwembad de Breede, hier werd een scenario gespeeld waarbij een groep van ongeveer 30 mensen in aanraking was gekomen met chloor. Veiligheidsregio Groningen heeft 1 van de 6 landelijke eenheden in huis, deze eenheid bestaat uit een decontaminatie unit, een bevoorrading unit en vier tankautospuiten.

De decontaminatie wordt opgebouwd met behulp van snel opzetbare tenten, waarbij er een vuile en schone zijde ontstaat met in het midden een douche gedeelte waar de slachtoffers worden ontsmet.

De slachtoffers werden in de vuile zijde geholpen door brandweerpersoneel in turbo filter pakken, ze helpen bij het uittrekken van de besmette kleding, vervolgens gaan de slachtoffers naar de ontsmettingsruimte. Na dat de slachtoffers zijn gecontroleerd of alle besmetting is verdwenen gaan ze door naar de schone zijde waar schone kledingpakketten klaarliggen.

De GOE bestaat uit brandweer Zuidhorn (DECO – unit), Grootegast (BEVO – unit), Leek (TS), Oldehove (TS), Baflo (TS) en Marum (TS)

Foto's