Hoogezand: Acht jaar cel voor dodelijke steekpartij

Hoogezand – Een 55-jarige man uit Hoogezand is veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar voor doodslag op zijn 37-jarige huisgenoot. De rechtbank acht bewezen dat de man het slachtoffer opzettelijk met een mes in de bovenbenen heeft gestoken, waardoor deze doodbloedde, dat meldt RTV Noord.

Volgens de rechter handelde de verdachte in een opwelling, zoals ook het Openbaar Ministerie stelde. In de nacht van 8 op 9 februari vorig jaar werd hij wakker door geluidsoverlast afkomstig van zijn huisgenoot. Dit was niet de eerste keer dat hij hinder ondervond van de jongere man. Vermoedelijk nog slaperig liep hij de trap af, waar het fatale steekincident zich voltrok. Meer op RTV Noord.nl.

