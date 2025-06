Negatief zwemadvies zwemplas de Hoornseplas vanwege zwemmersjeuk

Eelderwolde – Zwemmers bij de stad Groningen en Noord-Drenthe moeten oppassen met waar ze gaan zwemmen. Bij het populaire zwemplas de Hoornseplas geldt een negatief zwemadvies vanwege het risico op zwemmersjeuk.

Na meerdere meldingen omtrent zwemmersjeuk gerelateerde klachten en gedetecteerde secarien in de zwemplas is besloten een negatief zwemadvies af te geven in verband met de kans op zwemmersjeuk voor de badgasten. De waarschuwing geldt sinds 22-06-2025.

De zwemplas ligt voor de helft in de provincie Groningen en voor de helft in de provincie Drenthe. Bij zwemplas zijn borden opgehangen dat bezoekers op moeten passen.

