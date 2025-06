OM gaat niet in beroep tegen taakstraf voor diefstal knuffels bij gedenkplek

Winschoten – Het Openbaar Ministerie (OM) legt zich neer bij de uitspraak van de politierechter in de zaak rond de diefstal van knuffels bij de gedenkplaats voor Jeffrey en Emma aan de Renselkade in Winschoten. Twee weken geleden kregen twee 20-jarige mannen uit Winschoten en Leeuwarden hiervoor een taakstraf van zestig uur opgelegd.

Hoewel het OM een zwaardere straf had geëist – tachtig uur taakstraf, vijf dagen cel én een voorwaardelijke gevangenisstraf – besloot de rechter daar niet in mee te gaan. Volgens hem is een taakstraf van zestig uur passend. Het OM laat weten niet in hoger beroep te gaan meldt RTV Noord dinsdag.

