Acht jaar cel geëist tegen rapper (22) na schietpartijen in Hoogkerk en Paddepoel

Hoogkerk – Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van acht jaar geëist tegen een 22-jarige man uit Groningen. Dat meldt het Dagblad van het Noorden dinsdagmiddag. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij twee schietincidenten in de zomer van 2023, in Hoogkerk en aan de Friesestraatweg.

In juni 2023 zou hij vanaf een rijdende scooter meerdere schoten hebben gelost op de Arteveldestraat in Hoogkerk. Een maand later zou hij het vuur hebben geopend op zijn neef aan de Friesestraatweg. In beide gevallen vielen er, ondanks de ernst van de situatie, geen gewonden.

Na het eerste incident werd de Groninger kort aangehouden. In februari 2024 volgde een tweede arrestatie, waarna zijn betrokkenheid bij het eerdere schietincident duidelijker werd.

Volgens justitie heeft de verdachte op klaarlichte dag tweemaal een vuurwapen gebruikt, terwijl er veel omstanders waren. Het OM verwijt hem dat hij geen verantwoordelijkheid toont en pleit, naast een lange gevangenisstraf, voor toezicht na afloop van zijn detentie.

