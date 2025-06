KNRM: Omgeslagen zeilboot en boten vermist

Lauwersoog – Maandagmiddag ontving de KNRM Lauwersoog via de Nederlandse Kustwacht een Prio1 melding van een vaartuig wat gekapseisd was op het Lauwersmeer. Met grote spoed voer de reddingboot Springbok uit richting de locatie van de melding. Ook was de brandweerboot van Zoutkamp gealarmeerd.

Gelukkig was de locatie vrij dicht bij het boothuis en we waren binnen nog geen drie minuten varen al ter plaatse. We troffen een al half gezonken zeilboot aan met één persoon. Ogenschijnlijk leek het met de persoon redelijk goed te gaan, maar eenmaal aan boord van de reddingboot constateerden ze dat we een zwaar onderkoeld slachtoffer aan boord hadden.

Met spoed zijn ze naar het Zeearend strand gevaren waar we het slachtoffer over hebben gedragen aan ambulancepersoneel van een gereedstaande ambulance. Daar is het slachtoffer behandeld en vervolgens vervoerd. Daarna werd de zeilboot geborgen en naar de kant gesleept. Met een pomp werd het water uit de boot gepompt en werd de zeilboot met vereende kracht op de kant getrokken.

Toen de Springbok zich weer beschikbaar meldde bij de Nederlandse Kustwacht, kregen we te horen dat er nog een melding op het Lauwersmeer was en dat men de melder nog aan het uithoren was. Nabij Esonstad waren vier bootjes niet terug gekomen. Vanwege de harde wind maakte de melder zich zorgen. De Springbok zette met spoed koers richting Esonstad.

Ondertussen werd er ook alarm gemaakt voor de Annie Jacoba Visser om meer hulp op het Lauwersmeer te krijgen. Onderweg kregen we de informatie dat er inmiddels twee boten terug waren. Weer iets laten kwam er weer een boot terug. Hierop werd de inzet van de grote boot geannuleerd. De Springbok heeft een zoekslag gemaakt en ze troffen het nog missende bootje aan in het Stropersgat. Met de opvarenden bleek het goed te gaan en ze konden op eigen kracht naar Esonstad komen.

De opstappers keerden na deze twee succesvolle acties weer terug naar het station. Zie ook.

Foto's