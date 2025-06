Borgsweer: Politie massaal ingezet bij illegaal feest

Borgsweer – In de nacht van vrijdag op zaterdag is de politie in actie gekomen voor een illegaal feest met meer dan 100 personen in een weiland langs de Eems aan de Valgenweg vlakbij Termunterzijl.

Het feest begon waarschijnlijk rond middernacht. Langs de weg stonden tientallen auto’s en campers. Volgens een omstander was de politie die als eerste aankwam vannacht bekogeld. Hierna is de politie groots ingezet.

Rond 02:50 uur werd door de burgemeester van Eemsdelta de en politie besloten om in actie te komen. Er werd opgeschaald naar “grip 1”. Speciale eenheden van de politie waaronder de Mobiele Eenheid (ME) en de Ondersteuningsgroep (OG) werden opgeroepen.

Rond 04:00 uur kwam de politie met de Mobiele Eenheid (ME) en de Ondersteuningsgroep aan bij de plek van het feest. Het lijkt erop dat dit straks ontruimd gaat worden. Boven het feest vliegt nu een politiehelikopter.

Mensen die vrijwillig wel willen weggaan, mogen van de politie vertrekken. Nieuwe mensen die nog naar het feestje willen worden tegengehouden.

Update 06:50 uur

De politie heeft het feest om 6:00 uur beëindigd. De mobiele eenheid en ondersteuningsgroep zijn ter plaatse gekomen en hebben de feestgangers verzocht te vertrekken. De feestgangers geven hieraan gehoor en ruimen op. De mensen vertrekken.

Update 08:00 uur

De feestgangers zijn vertrokken. De brandweer heeft nog met een drone gezocht naar mogelijke achterblijvers, maar daar kwam niks uit. De beëindiging is rustig verlopen. De burgemeester kwam nog met de politie spreken. Een politie auto bleek besmeurd te zijn met rode wijn. Reageren kan hier via facebook.

