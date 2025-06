Zeehondenpup rondgedragen op illegale rave bij Borgsweer, `dit kan echt niet `

Borgsweer – Tijdens een illegale rave bij Borgsweer is afgelopen nacht een jonge zeehondenpup door feestgangers rondgedragen. Dat meldt Emmy Venema van het Zeehondencentrum Pieterburen in Lauwersoog. Zij werd vanochtend om 07.00 uur gebeld door een lid van de Mobiele Eenheid (ME), die het dier eerder die nacht in veiligheid had gebracht tijdens het beëindigen van het feest, aldus RTV Noord.

Volgens Venema gaat het om een pasgeboren pup van slechts enkele dagen oud. “Het diertje had nog een navelstreng, wat erop wijst dat het net geboren is,” vertelt ze. “Waarschijnlijk bevond de moeder zich nog ergens in de buurt, maar is zij gevlucht door de drukte. De pup is daardoor nu wees.”

Venema reageert geschokt op het voorval. "Ik begrijp niet wat mensen bezielt om met zo'n kwetsbaar dier rond te gaan lopen tijdens een feest. Zelfs als je het dier per ongeluk tegenkomt, laat je het met rust en bel je hulp in."

Foto's