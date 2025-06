Groningen- In de TKMaxx aan de Guldenstraat is zaterdag rond 17:55 uur een agressief persoon aangehouden door winkelbeveiligers. De aanhouding trok veel bekijks. De verdachte is meegenomen naar het politiebureau.

De eerste melding van een schietpartij bij de desbetreffende winkel is een foutieve melding. Ze waren vermoedelijk onder invloed. Ze werden naar buiten gestuurd maar 1 ging de beveiliger te lijf waardoor er een worsteling ontstond. Ze worden gehoord.

Foto's