Aanhouding op verdenking van poging tot ambtsdwang na ‘burgergrenscontroles’

Groningen – De afgelopen weken is door burgers meermaals geprobeerd om op eigen houtje grenscontroles uit te voeren, onder andere aan de Duitse grens bij Ter Apel en Sellingen. De driehoek is hierover volstrekt helder geweest: grenscontroles zijn een exclusieve taak van de Koninklijke Marechaussee. Burgers mogen deze rol niet naar zich toetrekken. De politie heeft vandaag een verdachte aangehouden op verdenking van poging tot ambtsdwang.

De aangehouden verdachte (een 54-jarige man uit de gemeente Emmen) wordt vandaag verhoord. Het dossier zal worden opgemaakt en ingestuurd naar het OM voor verder afhandeling.

De man wordt van poging tot ambtsdwang verdacht, met als doel overheidsinstanties te bewegen tot het verrichten van ambtshandelingen. In dit geval gaat het om uitlatingen en gedragingen die gericht waren op het laten uitvoeren van controles aan de grens. Een taak die specifiek is toebedeeld aan de Koninklijke Marechaussee (KMar). De politie heeft in een eerder gesprek met deze persoon aangegeven dat hij moest stoppen met deze activiteiten.

‘Geen ruimte voor eigenrichting’

De lokale driehoek (burgemeester, Openbaar Ministerie en politie) spreekt zich duidelijk over uit grenscontroles door burgers: ‘We zien dat er vanuit de maatschappij onvrede is over het asielbeleid. Er zijn groepen ontstaan die het recht in eigen hand willen nemen en zelf aan de grens voertuigen en personen controleren. Dat is onacceptabel. Grensbewaking is een taak van de Koninklijke Marechaussee – niet van individuele burgers. Daarom treden we daartegen op. Er is geen ruimte voor eigenrichting.’

Monitoring signalen

Er wordt zowel fysiek als online toezicht gehouden en signalen van oproepen tot grenscontroles worden zorgvuldig gemonitord. Waar sprake is van strafbare feiten, zoals controles door burgers, opruiing, bedreiging, discriminatie of poging tot ambtsdwang, wordt opgetreden. Dat kan leiden tot onderzoek, proces-verbaal of aanhouding door de politie, zoals in dit geval. We werken hierin nauw samen met het Openbaar Ministerie, de gemeente Westerwolde, de Koninklijke Marechaussee en onze Duitse collega’s.

