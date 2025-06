Groningen – Op de rotonde bij de Laan Corpus den Hoorn heeft donderdagnacht een eenzijdig ongeval plaatsgevonden waarbij een brommobiel op de rotonde tot stilstand kwam. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse.

De bestuurder van het voertuig raakte bij het ongeval gewond en is in de ambulance behandeld. Over de ernst van de verwondingen is op dit moment nog niets bekend.

Hoe het ongeval precies kon gebeuren is nog onduidelijk.

Foto's