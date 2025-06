Valthermond – Vrijdagochtend is brand uitgebroken in een loods aan de Zuiderdiep in Valthermond. De brandweer van Tweede Exloërmond werd snel gealarmeerd en nog tijdens de rit werd opgeschaald naar middelbrand. Kort daarna werd het een grote brand.

De rook was in de wijde omtrek te zien. De loods is volledig verwoest en wordt als verloren beschouwd. Er zijn vooralsnog geen meldingen van gewonden.

Opvallend was dat er tijdens de brand ook een NL-Alert werd verstuurd.

Foto's