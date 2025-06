Kiel-Windeweer – Op de Sluisweg in Kiel-Windeweer is een tankwagen met brandstof van de weg geraakt en in een greppel terechtgekomen.

Hulpdiensten, waaronder politie en brandweer, kwamen ter plaatse op de locatie. De tankauto is eerst leeggepompt voordat begonnen werd met de berging.

Foto's