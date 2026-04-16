Eerste ronde van de gewestelijke brandweerwedstrijden 2 mei in Appingedam

Appingedam – Appingedam de eerste ronde van de gewestelijke brandweerwedstrijden in de klasse brandbestrijding. Tien brandweerploegen uit de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Gelderland nemen het tegen elkaar op in een realistische en uitdagende wedstrijd.

De wedstrijd vindt plaats tussen 07:30 en 17:30 uur. De deelnemende teams worden beoordeeld op hun optreden tijdens een levensecht incident, waarbij alle facetten van brandbestrijding aan bod komen.

Om het wedstrijdelement zo realistisch mogelijk te houden, blijft de exacte speellocatie geheim voor de deelnemende ploegen. Belangstellenden die de wedstrijd willen bijwonen, zijn van harte welkom om zich te melden aan de Energieweg 4 in Appingedam. Daar krijgen zij te horen waar de wedstrijdlocatie zich bevindt.

Het belooft een mooie dag te worden met een spannend en uniek scenario. 112Groningen is 1 van de sponsoren die dag. Kom jij ook?

Foto's