Ongeval Vossenburglaan Meerstad

MEERSTAD – Een auto en een busje zijn vrijdagmiddag op de Vossenburglaan in Meerstad in botsing met elkaar gekomen. De voertuigen raakten fors beschadigd.

Het ongeluk gebeurde rond 13.20 uur. Verschillende hulpdiensten waaronder politie en ambulance zijn ter plaatse.

Eén passerende brandweerwagen stopte om hulp te verlenen. De bestuurder van de auto werd behandeld door het ambulance personeel.

De brandweer was bezig met een rijopleiding, toen ze het ongeluk tegenkwamen

De automobilist hoeft niet mee naar het ziekenhuis. Wel verband om hoofd vanwege hoofd wond

