Meer toezicht op jeugdoverlast met komst van mooi weer

Wildervank – Met het zonnigere weer neemt ook het aantal meldingen van jeugd- en geluidsoverlast toe. De politie gaat daarom vaker surveilleren op plekken waar regelmatig overlast wordt ervaren.

Afgelopen avond kwamen bij de politie meerdere meldingen binnen van jongeren die overlast zouden veroorzaken in Wildervank. Meerdere politie-eenheden werden daarop ingezet om de situatie onder controle te krijgen.

Bij de controle zijn verschillende bekeuringen uitgedeeld. Die werden onder meer gegeven voor het rijden op opgevoerde fatbikes en het gebruik van een telefoon tijdens het fietsen. Ook zijn jongeren aangesproken op hun gedrag en onderhouden jeugdagenten contact met de betrokken groepen.

De politie roept inwoners op om elkaar in eerste instantie zelf aan te spreken bij overlast. Volgens de politie kan dat escalatie en inzet van hulpdiensten voorkomen. Daarnaast wordt ouders gevraagd het gesprek aan te gaan met hun kinderen over wat wel en niet acceptabel is op straat.

Als situaties toch uit de hand lopen, adviseert de politie om bij spoed 112 te bellen en anders contact op te nemen via 0900-8844. Op die manier hoopt de politie samen met bewoners de buurt leefbaar en veilig te houden.

Foto's