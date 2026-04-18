Politie intensiveert aanpak ondermijning in Oost-Groningen

Hoogezand – Tijdens de Week tegen Ondermijning heeft de politie in Hoogezand, Sappemeer, Veendam en de Pekela’s extra ingezet op de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Daarbij zijn in de afgelopen periode meerdere aanhoudingen verricht in verschillende onderzoeken.

Ondermijnende criminaliteit draait om situaties waarbij criminelen gebruikmaken van legale structuren. Dat kan gaan om drugslabs in woonwijken, witwassen via ogenschijnlijk normale bedrijven of het uitbuiten van kwetsbare personen. Volgens de politie heeft dit directe gevolgen voor de veiligheid en leefbaarheid in buurten.

De afgelopen tijd zijn er extra controles uitgevoerd, zowel zichtbaar als onopvallend. Daarbij werkte de politie samen met gemeenten en andere partners. Ook is ingezet op bewustwording onder inwoners, zodat signalen van ondermijning sneller worden herkend en gemeld.

De politie roept inwoners op alert te zijn op verdachte situaties, zoals sterke chemische geuren, afgeplakte ramen, opvallende bezoekersstromen of onduidelijke bedrijfsactiviteiten. Ook signalen van uitbuiting worden nadrukkelijk genoemd.

Inwoners kunnen verdachte situaties melden via de politie of anoniem via Meld Misdaad Anoniem. Op die manier hoopt de politie samen met bewoners criminaliteit beter aan te pakken.

