Groningen – Donderdagmiddag heeft er aan de Kluiverboom in de stad Groningen een scooter in brand gestaan. De brand veroorzaakte flinke rookontwikkeling.

De brandweer was snel ter plaatse en wist het vuur binnen korte tijd te blussen. Ook de politie was aanwezig om het incident in goede banen te leiden en de omgeving tijdelijk af te zetten.

Over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niets bekend. De scooter is door de brand zwaar beschadigd.

Foto's