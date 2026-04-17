Overbruggingsfinanciering in de vastgoedsector: wat is het en waar let je op?

Regio – Groningen verandert. Leegstaande kantoren worden omgebouwd tot woningen, verouderde panden krijgen een nieuwe bestemming en in de wijken rond de binnenstad verschijnen steeds meer gerenoveerde appartementen. Achter die projecten zitten vastgoedondernemers die snel moeten kunnen schakelen. Een financieringsvorm die daarbij regelmatig wordt ingezet, is de overbruggingsfinanciering. Maar hoe werkt dat precies?

Wat is een overbruggingsfinanciering?

Een overbruggingsfinanciering is een kortlopende zakelijke lening. Het doel ervan is om een tijdelijk gat in de financiering te dichten. In de vastgoedsector gebruiken projectontwikkelaars deze lening wanneer ze een pand willen aankopen, maar het geld uit een eerder project nog niet beschikbaar is. Zodra dat project is verkocht of de definitieve financiering rond is, wordt de lening in zijn geheel terugbetaald.

De looptijd is kort: meestal zes tot vierentwintig maanden. Het gaat hierbij niet om een hypotheek voor particulieren, maar om een zakelijke financiering voor ervaren vastgoedprofessionals.

Waarom wordt het gebruikt?

Aantrekkelijke panden en locaties zijn snel van de markt. Wie afhankelijk is van een langdurige bank procedure, mist soms kansen. Met een overbruggingsfinanciering kan een ontwikkelaar sneller handelen en een bod uitbrengen zonder financieringsvoorbehoud. Dat maakt het bod aantrekkelijker voor de verkoper.

Daarnaast maakt deze financieringsvorm het mogelijk om meerdere projecten tegelijk aan te pakken. Het kapitaal dat vastzit in een lopend project hoeft niet eerst vrij te komen. Dat biedt flexibiliteit, maar brengt ook extra financiële verplichtingen met zich mee.

Hoe vraag je het aan?

De verstrekker beoordeelt een aanvraag op basis van de verwachte eindwaarde van het project, de ervaring van de ontwikkelaar en de beschikbare zekerheden. Meestal wordt een eerste hypotheekrecht gevestigd op het betreffende pand. Daarnaast vragen verstrekkers vaak om persoonlijke en zakelijke borgstellingen.

Het aanvraagproces is sneller dan bij een reguliere banklening. Bij sommige partijen is binnen vijf werkdagen duidelijk of de financiering doorgaat. Wie meer wil weten over de mogelijkheden en voorwaarden, kan terecht bij gespecialiseerde aanbieders. Bekijk bijvoorbeeld de informatie over overbruggingsfinanciering bij Fortus.

Welke kosten en risico’s zijn er?

De rente op een overbruggingsfinanciering ligt hoger dan bij een standaard bancaire lening. Dat komt doordat de lening snel beschikbaar is en een korte looptijd heeft. Naast rentekosten komen er ook notaris- en administratiekosten bij kijken. Het is verstandig om al deze kosten vooraf goed in kaart te brengen.

Het grootste risico is dat de verkoop van het project langer duurt dan gepland. De rentekosten lopen dan door, waardoor de marge kleiner wordt of er zelfs verlies kan ontstaan. Een financiële buffer en een realistisch tijdschema zijn daarom van groot belang. Win altijd onafhankelijk financieel advies in voordat je een beslissing neemt over dit type financiering.

Welke projecten komen in aanmerking?

Overbruggingsfinanciering is bedoeld voor vastgoedprojecten gericht op doorverkoop. Denk aan het ombouwen van kantoren naar woningen, het splitsen van grotere panden in appartementen of het verduurzamen van verouderd vastgoed. Sommige verstrekkers financieren ook zorgvastgoed projecten.

Niet iedereen komt in aanmerking. Verstrekkers stellen eisen aan de ervaring van de ontwikkelaar. Vaak moet je kunnen aantonen dat je meerdere projecten succesvol hebt afgerond. De locatie en haalbaarheid van het plan worden eveneens meegewogen. In Groningen, waar de vraag naar woningen groot blijft en er volop transformatieprojecten lopen, doen zich geregeld mogelijkheden voor.

Goed geïnformeerd een beslissing nemen

Overbruggingsfinanciering kan een nuttig middel zijn voor ervaren vastgoedondernemers die snel willen schakelen. Maar het is geen financiering zonder risico’s. Informeer je goed over de voorwaarden en kosten en bespreek je plannen met een onafhankelijk adviseur. Zo weet je of deze financieringsvorm past bij jouw project en situatie.

Foto's