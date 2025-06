Politie zoekt getuigen van autobrand onder Emmaviaduct in Groningen

Groningen – De politie is op zoek naar getuigen van de autobrand die in de nacht van maandag op dinsdag plaatsvonden onder het Emmaviaduct in Groningen. Rond 01.45 uur vatte een aantal geparkeerde auto’s vlam in de parkeerruimte naast het Hoofdstation.

Meerdere voertuigen raakten zwaar beschadigd of brandden volledig uit. Brandweer en politie waren snel ter plaatse om de situatie onder controle te krijgen. Over de exacte oorzaak van de brand is nog niets bekend, maar brandstichting wordt niet uitgesloten.

De politie is inmiddels een onderzoek gestart en roept mensen die iets verdachts hebben gezien of beelden hebben van de omgeving op om zich te melden.

Getuigenoproep

Heeft u iets gezien in de buurt van het Emmaviaduct rond het tijdstip van de brand? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Foto's