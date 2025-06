Groningen – Onder het Emmaviaduct in Groningen heeft maandag op dinsdagnacht een felle brand gewoed waarbij drie auto’s in vlammen zijn opgegaan. De brand ging gepaard met veel rookontwikkeling, die in de wijde omgeving te zien was.

De brandweer kwam snel ter plaatse en wist het vuur te blussen voordat het zich verder kon verspreiden. Er raakte niemand gewond bij het incident.

Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek naar de oorzaak.

Foto's