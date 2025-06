Groningen – Op de Noorderbinnensingel heeft dinsdagmiddag een aanrijding plaatsgevonden tussen een voetganger en een auto. Het incident gebeurde rond 16:00. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse om eerste hulp te verlenen.

Over de toedracht van het ongeval is nog weinig bekend. De toestand van de voetganger is op dit moment onduidelijk. Of er vervoer naar het ziekenhuis nodig was, is niet bevestigd.

De politie maakt een rapport op van het voorval.

Foto's