Groningen – Aan de Vrydemalaan in Groningen heeft maandagavond een flinke buitenbrand gewoed. De brand ging gepaard met een grote hoeveelheid rook, wat in de omgeving goed zichtbaar was.

De brandweer was snel ter plaatse om het vuur te bestrijden. Vanwege de rookontwikkeling en de inzet van de hulpdiensten werd de Vrydemalaan tijdelijk afgesloten voor verkeer.

Over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niets bekend. Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen.

Foto's