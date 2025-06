Mogelijke bedreiging met vuurwapen in Beerta: politie lost waarschuwingsschot, verdachte aangehouden

Beerta – Rond 20.15 uur maandagavond kreeg de politie een melding van een bedreiging met mogelijk een vuurwapen in de omgeving van de Bovenlandenstraat en Buitenlandenstraat in Beerta.

Na de melding werd er snel opgeschaald en zijn agenten met spoed ter plaatse gegaan. In de directe omgeving zagen zij kort daarna een persoon die voldeed aan het signalement. De man werd direct aangehouden als mogelijke verdachte.

De politie onderzoekt momenteel de toedracht van de bedreiging en of er daadwerkelijk sprake was van een vuurwapen. Over eventuele slachtoffers of verdere details is op dit moment nog niets bekendgemaakt.

Update; Bij deze aanhouding is door de politie een waarschuwingsschot gelost. De verdachte is na zijn aanhouding overgebracht naar het politiebureau. Het onderzoek naar wat er is gebeurd loopt.

