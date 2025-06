Minderjarige jongen vast na bedreiging met mogelijk vuurwapen in Beerta

Beerta – Bij een aanhouding nabij het Vredesplein in Beerta is maandag 16 juni een waarschuwingsschot gelost door de politie. De aanhouding werd verricht nadat er een melding was binnengekomen van een dreigende situatie waarbij mogelijk een vuurwapen zou zijn gezien. Niemand raakte gewond.

Rond 20:15 uur ontving de politie melding van een dreigende in de omgeving van de Bovenlandenstraat dan wel de Buitenlandenstraat in Beerta. Daarbij zou mogelijk een vuurwapen zijn gezien. Meerdere agenten gingen ter plaatse. De verdachte, een minderjarige man uit Groningen, werd kort daarop in de omgeving aangetroffen.

Aanhouding:

Toen de politie de man aantrof sloeg hij op de vlucht. Kort daarop kon hij alsnog door de politie worden aangehouden nabij het Vredesplein in Beerta. Bij zijn aanhouding is door de politie een waarschuwingsschot gelost. Niemand raakte gewond. De verdachte is overgebracht naar het politiebureau. Hij zit vast en zal worden verhoord over het incident en zijn betrokkenheid. Er is geen vuurwapen aangetroffen.

